В Челябинской области более 20 проектов победили в конкурсе Президентского фонда культурных инициатив

Всего было подано более 150 заявок

Президентский фонд культурных инициатив объявил победителей первого грантового конкурса. Средства на реализацию своих проектов получили почти 1500 организаций со всей страны, 21 из них — из Челябинской области. Об этом сообщили в пресс-службе фонда.

Успех южноуральцев на конкурсе президентских грантов в сфере культурных инициатив высоко оценили в региональном министерстве культуры. Там отметили, что в общей сложности на реализацию своих проектов победители получили более 43 миллионов рублей.

«Наша область приняла активное участие в конкурсе, было представлено много интересных и разнообразных заявок. Более 20 из них получили одобрение, это говорит о том, что проекты были представлены действительно достойные. На Южном Урале много творческих инициативных людей, каждый год от них поступает множество заявок в министерство культуры. За последние годы, благодаря содействию губернатора, нам удается реализовывать все большее количество идей. И конечно, государственная поддержка чрезвычайно важна», — прокомментировал министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин.

Среди проектов-победителей из Челябинской области, которые будут реализованы, — поэтический марафон, спектакль «Донг с фонарем на носу», конкурс для молодых и талантливых граверов «Наследие Ивана Бушуева», премия «Андрюша» и другие.

Благотворительный фонд культурных инициатив Олега Митяева получил грант на сумму более 23 миллионов рублей. Средства направят на реализацию всероссийского проекта «Марафон авторской песни 2021—2022. Комплексная программа развития бардовского движения». Он затронет более десяти городов России, в том числе Челябинск и Миасс.

«В Челябинске детская студия Олега Митяева будет проводить работу с детским волонтерским движением „Мировые песни“. Ребята талантливые, одаренные, поющие, которые увлекаются авторской песней, на разных площадках организуют очные мастер-классы для учащихся города Челябинска. Проходить мастер-классы будут пять раз в год, начиная с октября», — рассказала референт по организационным вопросам и связям с общественностью фонда Олега Митяева Мария Гришина.

Отметим, принять участие в конкурсе грантов могли не только благотворительные фонды и некоммерческие организации, но и индивидуальные предприниматели и коммерческие организации. Следующий этап приема заявок стартует в ноябре.