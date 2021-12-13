В Челябинской области 13 декабря стартовала акция «Подарим Новый год детям». Губернаторские подарки в этом году получат более 177 тысяч детей от года до 15 лет, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Об этом сегодня сообщает пресс-служба министерства социальных отношений региона.
«Губернаторские подарки предусмотрены для сирот, оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов, ребят из малообеспеченных семей, детей погибших военнослужащих и других категорий. Каждый ребенок получит сундучок с шоколадом, конфетами и игрушкой. В общей сложности во все территории Челябинской области отправлено больше 100 тонн новогодних сладостей», — уточнили в пресс-службе Минсоца Челябинской области.
С 13 декабря учреждения соцзащиты начнут приглашать родителей или попечителей за подарками. Многим детям новогодние презенты будут вручены лично — на новогодних и рождественских елках губернатора Челябинской области.
«Свыше 1000 подарков закуплено для ребят, которые страдают заболеваниями, требующими специализированного питания. Для них подготовлены специализированные кондитерские изделия, наборы кубиков и настольные игры», — подчеркнули в министерстве социальных отношений региона.
Для проекта «Необыкновенных елок» ведомством закуплено 2000 новогодних сундучков и наборов кристаллов.
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