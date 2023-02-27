В Челябинской области более 170 ФАПов получили доступ к интернету

Теперь записаться на прием или получить консультацию можно дистанционно

В 2022 году 173 сельских медпункта Челябинской области получили доступ к интернету. Подключение ФАПов проводилось по контракту министерства здравоохранения региона с компанией «Ростелеком», сообщили сегодня, 27 февраля, в пресс-службе оператора связи.

Чтобы у медработников был доступ к Сети, провайдер проложил порядка 20 км волоконно-оптических линий. По словам директор Челябинского филиала ПАО «Ростелеком» Михаил Сергеев, интернет появился в том числе и в отдаленных населенных пунктах, таких как поселки Берлин Троицкого района, Кызыл-Маяк Пластовского района, Трудовой Кунашакского района и Чулковка Саткинского района.

«В каждом медучреждении организовано не менее двух портов для проводного интернета. Пропускная способность канала связи в среднем составляет 10 Мбит/с», — отметил Михаил Сергеев.

Благодаря интернету у сельских фельдшеров появилась возможность оперативно получать важную информацию, обсуждать с врачами лечение пациентов и решать вопросы госпитализации больных. Кроме того, жители теперь могут дистанционно записаться на прием к фельдшеру или получить консультацию.

В 2023 году «Ростелеком» планирует обеспечить доступом в интернет еще свыше 100 фельдшерско-акушерских пунктов Челябинской области.