В Челябинской области более 170 детей-сирот получили квартиры через суд

Лидером по обеспечению жилплощадью стала столица региона

В Челябинской области в 2023 году 174 человека из числа детей-сирот въехали в новые квартиры, которые были им предоставлены по решению суда. Об этом сегодня, 29 мая, сообщила пресс-служба ГУ ФССП России по региону.

Лидером по числу исполнительных производств о предоставлении жилья сиротам стал Челябинск. В областном центре в новые квартиры заселились 63 бывших воспитанника детских домов. Еще 40 квартир предоставили в Сосновском районе, в Миассе — 11, а в Копейске — 10. В Еманжелинске и Сатке жилищем обзавелись по девять человек.

«Работа ведется в тесном взаимодействии с муниципалитетами, надзорными органами и находится под строжайшим контролем руководства ГУ ФССП России по Челябинской области», — отметили в ведомстве.

Напомним, за прошлый год для детей-сирот из Челябинской области купили 896 жилых помещений за 1,38 миллиарда рублей. Еще 227 человек тогда воспользовались новой мерой поддержки — компенсацией расходов за наем жилого помещения.