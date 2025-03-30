В Челябинской области более 15 тысяч мусульман встретили Ураза-байрам

Безопасность обеспечивали почти 500 полицейских

Сегодня, 30 марта, мусульмане Челябинской области отмечают Ураза-байрам. Посвященные празднику мероприятия прошли в 70 населенных пунктах региона, по оперативным данным, их посетили свыше 15 тысяч верующих, сообщили ИА «Первое областное» в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Правоохранители с самого утра взяли места концентрации мусульман под усиленную охрану. На входах в мечети установили металлорамки, а территории просматривались через камеры беспилотников. Сотрудники Госавтоинспекции регулировали движение.

«Религиозные мероприятия, посвященные празднику Ураза-байрам, прошли в 70 населенных пунктах Челябинской области. Правопорядок и безопасность граждан обеспечивали около 500 сотрудников органов внутренних дел. Содействие полицейским оказывали коллеги из Росгвардии, а также участники добровольных народных дружин и представители казачества»,— уточнили в ведомстве.

Нарушений общественного порядка не допущено. Правоохранители продолжают нести службу вблизи проведения мероприятий.

Как в Челябинской области мусульмане празднуют Ураза-байрам — рассказываем в нашем материале.