В Челябинской области более 13 тысяч женщин получили выплаты по беременности и родам в 2024 году

На эти цели направлено более 2,5 миллиарда рублей

В 2024 году 13 460 работающих женщин в Челябинской области получили пособие по беременности и родам, им выплачено в сумме более 2,5 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба регионального отделения Соцфонда.

Выплаты производятся за 70 дней до и 70 дней после родов (в случае появления на свет двойни или тройни или при осложненных родах срок увеличивается до 156 или 194 дней суммарно).

В 2025 году размер пособия с учетом районного коэффициента варьируется от 118 тысяч 778,80 рубля до 1 миллиона 100 тысяч 750,18 рубля — в зависимости от срока и заработной платы.

Расчет пособия производится индивидуально, учитывая средний заработок за два года, предшествовавших отпуску по беременности и родам.

«При этом матери детей-погодок могут более выгодно выйти во второй декрет. Это возможно, если женщина находится в отпуске по уходу за ребенком и готовится к рождению второго малыша. Ей необходимо после оформления нового декрета написать работодателю заявление о замене лет для расчета пособия и учета дохода, который был до первого декрета. Поскольку в это время женщина работала и получала зарплату, то размер пособия может быть выше», — пояснил и. о. управляющего Отделением СФР по Челябинской области Владимир Шаронов.

Пособие оформляется после предоставления работодателем в Отделение СФР больничного листа.

Также пособие положено работающим женщинам, усыновившим ребенка до трех месяцев; индивидуальные предприниматели могут получать пособие при условии добровольной уплаты страховых взносов за год до наступления беременности; неработающим женщинам пособие предоставляется при увольнении в связи с ликвидацией предприятия или прекращением деятельности ИП, если они признаны безработными центром занятости — размер пособия в этом случае соответствует величине прожиточного минимума. Студентки очной формы обучения могут получить пособие в размере стипендии по месту учебы.