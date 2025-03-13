В Челябинской области более 1200 самозанятых отчисляют взносы на пенсию

В прошлом году они перечислили в Социальный фонд более 45 миллионов рублей

В Челябинской области 1289 самозанятых граждан добровольно платят страховые взносы в Соцфонд, чтобы обеспечить себе государственную пенсию. В 2024 году общая сумма перечисленных ими средств составила 45,3 миллиона рублей, сообщает пресс-служба Отделения СФР по Челябинской области.

Хотя самозанятые освобождены от обязательных пенсионных взносов, они могут самостоятельно вступать в добровольные правоотношения с СФР. Это позволяет им включать периоды своей деятельности в страховой стаж и накапливать пенсионные коэффициенты. Заявление можно подать через «Госуслуги», приложение «Мой налог» или в клиентской службе СФР.

«Минимальный добровольный взнос в 2025 году составит 59 241,6 рубля, максимальный — 473 932,8 рубля», — рассказал исполняющий обязанности управляющего Отделением СФР по Челябинской области Владимир Шаронов.

Взносы можно перечислять частями, но полностью оплатить их необходимо до 31 декабря 2025 года. Минимальный взнос эквивалентен 0,975 пенсионного коэффициента, максимальный — 7,799.

Информация о накопленных пенсионных правах доступна в выписке из индивидуального лицевого счета на «Госуслугах», в клиентских службах СФР или МФЦ.

Данные за 2025 год будут отражены в выписке до 1 марта 2026 года. СФР также рассылает уведомления самозанятым о возможности формирования пенсии и необходимости уплаты взносов.

Важно помнить, что для получения страховой пенсии по старости необходимы 15 лет страхового стажа и 30 пенсионных коэффициентов. В случае недостатка этих показателей назначается социальная пенсия.

Между тем челябинцы получают письма на «Госуслуги» с размером будущей пенсии — что полезного можно из них узнать, мы рассказали в отдельном материале.