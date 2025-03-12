В Челябинской области более 10 тысяч детей получат бесплатные путевки в лагеря

На оздоровительную кампанию выделили 250 млн рублей

В 2025 году по бесплатным путевкам соцзащиты в загородных лагерях отдохнут свыше 10 тысяч юных южноуральцев. В Челябинской области стартовала круглогодичная оздоровительная кампания, первые 360 детей уже поехали в лагеря и санатории. Об этом сообщили в региональном министерстве социальных отношений.

По путевкам соцзащиты в лагеря могут отправиться подростки, находящиеся в трудной жизненной ситуации, а также дети участников СВО. Школьники, которым оздоровление необходимо по медицинским показаниям, поедут в санатории. Также в этом году путевки выдадут детям, перенесшим онкологические и гематологические заболевания, а также тем, кто страдает сахарным диабетом.

«Планируется закупить свыше семи тысяч путевок в загородные лагеря и санатории, большая часть — в летний период. Все путевки будут распределены по муниципальным образованиям, в первую очередь будут обеспечены дети участников специальной военной операции. Кроме того, традиционно будет организован отдых для такой сложной категории, как дети-инвалиды. Порядка 3,5 тысячи ребят с ограниченными возможностями смогут бесплатно пройти реабилитацию в учреждениях соцзащиты», — сообщила министр социальных отношений Наталья Лугачева.

В 2025 году юные челябинцы поедут отдыхать в санатории, профилактории и загородные лагеря «Синегорье» (Миасс), «Металлург» (Златоуст), «Ильмены» (Миасс) или «Лесную сказку» (Златоуст).

Чтобы дети не отстали от школьной программы, весной и сенью в лагерях для них будут проводить уроки. Также всем обещают физкультурно-оздоровительные мероприятия, экскурсии, игры, конкурсы, дискотеки.

Всего из регионального бюджета на оздоровительную кампанию выделено 250 млн рублей. Для получения бесплатных путевок нужно обращаться в управления социальной защиты по месту жительства, МФЦ или подать заявление на портале Госуслуги.

Кроме того, в течение года будут оказывать бесплатные услуги по реабилитации детей-инвалидов на базе Челябинского областного центра социальной защиты «Семья», Кусинского областного реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями, центра для детей и подростков с ограниченными возможностями «Здоровье» в Челябинске и Центра для детей и подростков с ограниченными возможностями в Магнитогорске.