В Челябинской области благоустроят 140 дворов и 125 общественных пространств в 2022 году

Особое внимание при обновлении мест отдыха уделяют селам

В Челябинской области в 2022 году благоустроят больше общественных пространств и дворов, чем годом ранее. Об этом и о планах на текущий год рассказали в пресс-службе министерства строительства и инфраструктуры региона.



В 2021 году в Челябинской области благоустроили 129 общественных пространств и 119 дворовых территорий. Улицу Мира в Южноуральске, прибрежную зону парка у Вечного огня в Магнитогорске и набережную в Нязепетровске включили в перечень лучших объектов, реализованных в 2021 году.



В 2022 году планируется благоустроить больше дворовых территорий — 140. Благоустроенных общественных пространств в планах 125. Работы сейчас идут на 70% объектов. На 10 дворовых территориях и 12 общественных пространствах уже успели завершить благоустройство.

По словам депутатов комитета по строительной политике и ЖКХ, Челябинская область — один из немногих регионов, где средства на благоустройство распределяют по всем муниципалитетам. Особое внимание уделяют селам. Территории, которые будут благоустраивать в будущем году, выбирают жители. В этом году в голосовании приняли участие 575 тысяч южноуральцев.

Напомним, Челябинская область направила пять заявок на участие в VI Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Города-победители получат федеральные средства на реализацию своих эскизных проектов.