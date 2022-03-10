Программа «Почты России» по трудоустройству людей со статусом беженцев теперь действует во всех регионах страны. В Челябинской области можно устроиться на работу оператором связи, почтальоном, а также на другие вакансии, которые открыты, сообщает региональное отделение «Почты России».
«Для оформления понадобится только удостоверение беженца. Работа возможна по срочному или бессрочному трудовому договору, а также на условиях частичной занятости в зависимости от пожеланий кандидатов», — рассказали в пресс-службе Почты России.
Чтобы узнать об открытых вакансиях, необходимо пройти по ссылке, выбрать свой регион, найти в списке интересующие позиции, открыть их, нажать «откликнуться» и ввести свои контактные данные. С вами свяжется специалист по подбору персонала.
Также узнать о возможностях трудоустройства можно через единый контактный центр 8-800-200-28-84 или в центрах занятости.
Напомним, первые беженцы из Донбасса прибыли на территорию Челябинской области 2 марта. Им будут бесплатно оказывать необходимую медицинскую помощь. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.