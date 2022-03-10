В Челябинской области беженцы из Донбасса могут получить работу на почте

Со списком вакансий можно ознакомиться на сайте

Программа «Почты России» по трудоустройству людей со статусом беженцев теперь действует во всех регионах страны. В Челябинской области можно устроиться на работу оператором связи, почтальоном, а также на другие вакансии, которые открыты, сообщает региональное отделение «Почты России».

«Для оформления понадобится только удостоверение беженца. Работа возможна по срочному или бессрочному трудовому договору, а также на условиях частичной занятости в зависимости от пожеланий кандидатов», — рассказали в пресс-службе Почты России.

Чтобы узнать об открытых вакансиях, необходимо пройти по ссылке, выбрать свой регион, найти в списке интересующие позиции, открыть их, нажать «откликнуться» и ввести свои контактные данные. С вами свяжется специалист по подбору персонала.

Также узнать о возможностях трудоустройства можно через единый контактный центр 8-800-200-28-84 или в центрах занятости.

Напомним, первые беженцы из Донбасса прибыли на территорию Челябинской области 2 марта. Им будут бесплатно оказывать необходимую медицинскую помощь. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.