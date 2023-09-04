В Челябинской области бесплатное школьное молоко будут получать почти 190 тысяч детей

Это всё начальное звено с 1 по 4 класс

На Южном Урале учащиеся начального звена будут бесплатно получать школьное молоко и горячие обеды. Это коснется даже тех шести школ региона, где нет ни буфетов, ни пищеблоков. Подробнее о том, как организовано школьное питание в новом учебном году, в своем телеграм-канале рассказала первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт.

На обеспечение начальных классов школ бесплатным молоком федеральный, областной и местный бюджеты до конца 2023 года направят более 258,3 млн рублей. Этого хватит, чтобы выдавать молочную продукцию 189640 ребятам. Детям также полагается бесплатное горячее питание. Кроме начального звена право на это имеют льготные категории:

— 51,1 тыс. детей из малообеспеченных семей и дети с нарушением здоровья;

— 2,5 тыс. детей из семей участников СВО;

— 9,3 тыс. детей с ограниченными возможностями здоровья.

Суммарно на эти цели до конца текущего года выделяется из бюджетов всех уровней 1,3 млрд рублей.

Ирина Гехт напомнила, что в регионе продолжают приводить в порядок пищеблоки и школьные столовые. В подавляющем большинстве школ действуют пищеблоки полного цикла, в 48 — доготовочные пищеблоки, а в 40 школьных буфетов еда доставляется в уже приготовленном виде.

«В шести малокомплектных школах пищеблоков нет — не предусмотрены проектом. Но это не повод оставлять 339 учеников без обедов. Так что ребята питаются по графику на базе сторонних организаций — в столовых, кафе или на базе дошкольных образовательных учреждений», — напомнила первый вице-губернатор.