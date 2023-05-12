В Челябинской области бесхозяйная мечеть перешла в Региональное духовное управление мусульман

Здание возвели более 20 лет назад на деньги жителей деревни Аязгулова

Сегодня, 12 мая, завершился процесс передачи здания мечети в деревне Аязгулова. Долгое время помещение не имело официального собственника. Но, наконец, объект узаконили. Процедура передачи ключей прошла на собрании жителей деревни, сообщает пресс-служба администрации Аргаяшского района.

На собрании глава Аргаяшского района Игорь Ишимов передал правоустанавливающие документы и ключи от мечети муфтию Челябинской и Курганской областей Рината хазрату Раеву. Также аязгуловцы избрали учредителей махалли мечети и членов контрольно-ревизионной комиссии.

«Мечеть деревни Аязгулова длительное время не была оформлена в чью-либо собственность. Администрация Аргаяшского района на основании обращений прихожан мечети в целях легализации и оформления правоустанавливающих документов на здание мечети обратилась в судебные органы, разрешив данный вопрос в соответствии с законодательством Российской Федерации», — пояснил глава района.

По суду мечеть сначала признали бесхозяйной, затем передали на баланс районной администрации. Она, в свою очередь, передала здание мечети РДУМ Челябинской области. Судебное решение исполнено судебными приставами.