В Челябинской области ввели карантин из-за бешенства у кошки, собаки и коровы

Ограничения стали действовать еще в трех селах

Власти ввели карантин по бешенству животных в трех селах Челябинской области. Основанием для ограничительных мероприятий стало представление главного управления ветеринарии региона от 20 января 2026 года. Документ появился после того, как эксперты подтвердили три случая опасного заболевания. Постановление о карантине разместили на портале для опубликования официальной правовой информации.

Очаги инфекции зафиксировали в селе Травники Чебаркульского муниципального округа — здесь бешенство обнаружили у кошки, в селе Уйском Уйского округа — здесь заболела собака, и в селе Владимировка Варненского округа, где вирус выявили у коровы. Под действие карантина также попадает территория в радиусе двух километров вокруг каждого из этих пунктов.

В границах неблагополучных зон действует ряд строгих запретов. Специалисты запрещают лечить больных животных, ввозить и вывозить их, а также перемещать или перегруппировывать. Посещать эти территории могут только сотрудники служб, местные жители и персонал, который работает над ликвидацией вспышки. Правила разрешают вывозить только тех животных, которые получили прививку против бешенства в течение последних 179 дней.

Срок действия карантина власти не устанавливают — они отменят ограничения только после того, как победят распространение болезни. Специалисты призывают владельцев животных срочно вакцинировать своих питомцев и избегать любых контактов с дикими или безнадзорными зверями.

Неделю назад подобные ограничения ввели в Озерном, Новоершовском и Климовке, где так же подтвердились случаи бешенства животных.