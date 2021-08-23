В Челябинской области банк крови благодаря донорам за сутки пополнился на 132 литра

Областную станцию переливания крови в донорскую субботу посетили южноуральские байкеры

Ежемесячно на станции переливания крови в Челябинске одна суббота объявляется рабочей. В этот день ведется прием тех, кто работает по пятидневке и не может прийти на станцию в будни. В минувшую субботу, 21 августа, областную станцию переливания крови посетили южноуральские байкеры. Всего в этот день донорами стали 264 человека, сообщили в региональном Минздраве.

«Не нужно никакого особого события для того, чтобы сдавать кровь. Мы понимаем важность того, что делаем. Это и является движущей силой», — прокомментировал приезд участник сообщества «Мото Россия — Челябинск» Кирилл Шаяхметов.

Кроме донорства, байкеры не забывают и о вакцинации. Так как представители данного движения много путешествуют и взаимодействуют с людьми, сделать прививку для них было очень важно.

«Вакцинироваться нужно однозначно, не стоит понижать качество жизни. Я очень много люблю ездить, и не хотелось бы страдать из-за каких-то ограничений, как в прошлом году. Если есть хоть какая-то маленькая возможность эту болезнь победить, то надо это делать», — поделился мотивацией куратор «Мото Россия — Челябинск» Александр Байрангулов.

Молодые люди уже не первый раз организованно посетили станцию для пополнения регионального банка крови. Многие из них сдали кровь полгода назад и приехали сделать это повторно или сдать анализ на инфекции.

«Дело в том, что плазма, полученная из крови, может быть выдана в больницы для переливания нуждающимся пациентам только после того, как донор через шесть месяцев пройдет на станции повторное исследование на инфекции или сдаст кровь. Только после того, как повторные анализы снова покажут отсутствие инфекций, плазму можно будет перелить пациентам», — говорит заместитель главного врача по организационно-методической работе Зульфия Лугманова.

В регионе продолжается массовая вакцинация от новой коронавирусной инфекции. Так, в минувшие выходные в Челябинской области от коронавируса привились 1438 человек. За прошедшие сутки число вновь инфицированных коронавирусом в регионе составило 377 человек.

Автор: София Поромова