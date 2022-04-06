В Челябинской области автопарк скорой помощи получил 18 новых машин

Маневренные «Форды» отправятся в разные города и поселки

Автопарк скорой помощи на Южном Урале пополнили новые «Форды». В среду, 6 апреля, их вручили водителям из Челябинска, Коркинского района, Варны, Карабаша и Кыштыма — всего 18 полностью оснащенных машин. На церемонии передачи ключей побывали и журналисты ИА «Первое областное».

Новенькие машины блестят на солнце глянцевыми боками. Через час они разбегутся-разъедутся по всей области, чтобы спасать людей. А пока водители с любопытством рассматривают своих ласточек. Многие сядут за такие машины впервые.

«На нашей станции в Варне шесть скорых. Все с хорошим пробегом. Но есть новый „Форд“. Езда на нем — одно удовольствие. Машина теплая и маневренная на сельских дорогах. Пациента в ней не трясет, а для медиков предусмотрено больше свободного места»,

— говорит водитель Владимир Кожевников.

Сегодня в Варну отправились еще две машины, которые можно использовать для обычного выезда скорой или для перевозки тяжелых пациентов по линии медицины катастроф.

Каждый «Форд» оснащен по последним приказам Минздрава. В салоне есть аппарат ЭКГ, глюкометр, пульсоксиметр, небулайзер, аппарат искусственной вентиляции легких, реанимационный набор.

«А мне очень понравился спинальный щит для пациентов с травмой позвоночника. Его можно убрать под каталку, он не мешается под ногами. А в большой щит интегрирована маленькая доска для перевозки пострадавших детей»,

— показывает конструкцию доктор реаниматолог-анестезиолог Челябинской станции скорой помощи Виктор Пястолов.

На церемонию передачи автомобилей приехали министр здравоохранения Челябинской области Юрий Семенов и общественный деятель, учредитель Фонда-2020 Ирина Текслер.

«Автомобили скорой эксплуатируются круглосуточно. Они не простаивают, поэтому износ у машин большой, и потребность в обновлении парка — тоже»,

— заметила Ирина Текслер.

В среднем машина скорой изнашивается за пять лет. Поэтому Минздрав старается выводить отработавшие свой срок кареты из автопарка и увеличивать долю машин со сроком эксплуатации меньше трех лет.

Начиная с 2019 года на бюджетные деньги для Челябинской области куплены 274 машины скорой помощи. И еще 81 машину, включая эти 18, станциям передал благотворительный фонд РМК.

«Когда ты сталкиваешься с болезнью и ждешь скорую помощь, каждая секунда дорога. И вот, когда наконец появляются люди с большим чемоданом, ты понимаешь, что все будет хорошо. Надеюсь, наши машины помогут южноуральцам как можно быстрее выходить из таких ситуаций»,

— говорит вице-президент по кадровой политике и социальной ответственности «Русской медной компании» Анна Шабарова.

Следующим подарком Челябинской области от РМК станут два детских реанимобиля.