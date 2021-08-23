В Челябинской области автодорогу от Челябинска до Аргаяшского района отремонтируют раньше срока

Трасса востребована у жителей, так как ведет к нескольким популярным курортам

В Челябинской области продолжаются работы по реконструкции дороги Челябинск — Харлуши — граница Аргаяшского муниципального района. В этом году подрядчиком запланировано отремонтировать три километра трассы. Работы идут с опережением, сообщили сегодня, 23 августа, в пресс-службе министерства дорожного хозяйства и транспорта.

На данный момент ведутся работы по устройству земляного полотна, уложено 2,8 километра нижнего слоя покрытия. Также завершены работы по строительству объездной дороги, которая создана для переброски движения с реконструируемого участка.

«На 2022 год запланирована реконструкция участка автодороги протяженностью 1 километр, а также ремонт 1,6 километра дороги в деревне Харлуши. Дорожники идут с опережением графика и уже начинают подготовку участка, запланированного на 2022 год. Подрядчик берет на себя обязательство закрыть объемы работ 2022 года в 2021 году. По окончании строительства дорожного полотна приступят к работе бригады по обустройству дороги. Они установят барьерное ограждение, остановочные комплексы, туалеты, знаки и горизонтальную разметку»,— рассказали в ведомстве.

Напомним, работы по реконструкции начались в 2020 году и должны завершиться к октябрю 2022 года. За это время подрядчик должен отремонтировать 10,6 километра дороги; увеличить ширину покрытия с 7 до 9 метров; расширить обочины с 1,5 до 3 метров; обустроить полосы разгона и торможения.

Дорога является дублером трассы М-5 и востребована у жителей региона, поскольку ведет к популярным курортам.

Ранее министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области составило список ремонтируемых объектов в рамках нацпроекта «Безопасные комфортные дороги». Самой современной признана реконструкция Ленинградского моста в Челябинске.