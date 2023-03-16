В Челябинской области автобус с юными спортсменами сломался после приезда на соревнования

В мэрии заявили, что уделят больше внимания таким перевозкам

Неисправная «Газель» увезла на областные соревнования в Коркино ребят из златоустовской спортивной школы № 7. Об этом в социальных сетях сообщил анонимный пользователь, который рассказал подробности этой истории. Инцидент произошел в четверг, 16 марта, когда микроавтобус уже доставил юных хоккеистов в точку назначения. По словам автора поста, как только машина добралась до Коркино, у нее «отлетел карданный вал».

«Для одноразовой поездки юных спортсменов на игру из областного бюджета выделяют 40 тысяч рублей. Однако руководство школы, видимо, решило сэкономить на детишках и заказало вот такое убогое изобретение человечества с прицепом для снаряжения хоккеистов…» — отмечает автор сообщения.

Аноним пришел к выводу, что «Газель», имеющая такую необычную длину, была «надварена, чтобы увеличить количество мест». Также он задается вопросом, как можно согласовывать поездки детей на самодельном автобусе, находящемся в неисправном состоянии.





В пресс-службе администрации Златоуста корреспонденту ИА «Первое областное» заявили, что документы о надлежащем техническом состоянии этого транспортного средства были предоставлены, поэтому оснований в отказе выхода на маршрут не было.

«Тем не менее, во избежание таких ситуаций в дальнейшем, администрация округа уделит повышенное внимание тому, как спортшколы организуют доставку спортсменов к месту соревнований», — сообщили в мэрии.

Что касается якобы самодельной «Газели», то на самом деле данная машина является серийной — ГАЗ-3287. Через сервисы проверки транспорта и с помощью опубликованного фото с госномером автобуса наше информагентство выяснило, что эта «Газель» была выпущена в 2007 году. За все время своего существования она была во владении у четырех физических лиц, а в последний раз поменяла хозяина в мае 2021 года.