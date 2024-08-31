В Челябинской области автобус № 141 «Новосинеглазово — Вознесенка» изменит маршрут

С 1 сентября транспорт будет заезжать в поселок Полевой

С воскресенья, 1 сентября, автобус № 141, который соединяет поселки Новосинеглазово и Вознесенка в Челябинской области, будет заезжать в поселок Полевой. Транспорт будет следовать по улицам Солнечной и Центральной в прямом и обратном направлении, в остальном маршрут не поменяется, сообщили в ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области».

Ежедневно первый рейс из Новосинеглазово будет отправляться в 6:11, из Полевого до Вознесенки — в 6:20. Из Вознесенки до полевого первый рейс в 6:30, из Полевого до Новосинеглазово — в 6:39.

Последний рейс из Новосинеглазово — в 20:45, из Полевого до Вознесенки — в 20:54. Из Вознесенки автобус будет отправляться в 21:03, из Полевого до Новосинеглазово — в 21:12.

«Расписание маршрута позволяет сделать пересадку с минимальным ожиданием на автобус № 14 „Новосинеглазово — Железнодорожный вокзал“»,— уточнили в учреждении.