В Челябинской области Ашинский район преобразуют в округ

Постановление подписал губернатор Алексей Текслер

Ашинский муниципальный район преобразуют в округ с центром в Аше. Местные жители уже дали свое согласие. Постановление подписал губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Документ опубликован на официальном сайте правовой информации.

«Согласовать объединение Аши, Биянского сельсовета, Еральского сельсовета, Илекского сельсовета, рабочего поселка Кропачево, Первомайского и Укского сельсоветов, городов Миньяр и Сим. Согласовать изменение статуса Аши и Ашинского района на статус Ашинского округа с центром в Аше», — говорится в документе.

В ближайшее время будет утверждена структура администрации нового округа.

Напомним, основное различие между округом и районом заключается в уровне организации управления. Округ является более самостоятельным и имеет свою систему местного управления, а значит, возникающие вопросы решаются более оперативно и без лишней бюрократии.