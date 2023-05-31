В Челябинской области аномальная жара помешает проезду грузовиков по четырем трассам

Дорожники закрывают несколько участков федеральных автодорог

Раскаленный из-за жары воздух уже который день подряд вынуждает дорожников вводить ограничения на трассах для грузовиков. Большегрузные машины при такой погоде могут продавить асфальт, передает ИА «Первое областное». Как сообщили в управлении федеральных дорог «Южный Урал», в среду, 31 мая, ограничения вводятся на четырех участках автодорог, проходящих по территории Челябинской области.

Движение машин с тяжеловесным грузом ограничили с 12:00 до 20:00 сегодняшнего дня. Недоступными для них будут следующие участки федеральных автодорог:

— 1548 км — 1871 км автодороги М-5 «Урал»;

— 11 км — 130 км трассы М-5 «Урал» подъезд к г. Екатеринбургу;

— 16 км — 146 км автодороги А-310 Челябинск — Троицк — граница с Республикой Казахстан;

— 12 км — 465 км автодороги Р-254 «Иртыш».

Такой же временный запрет введен на трассах, проходящих по соседней Курганской области. Там для большегрузов закрыли тюменскую трассу, причем от Кургана до 91-го километра, а также дорогу Екатеринбург — Курган (с 125-го по 356-й километры).