В Челябинской области алиментщик выплатил 600 тысяч рублей, опасаясь лишиться заработка

Деньги бывшей жене он передал сразу после ограничения в праве управления машиной

Житель Коркино на протяжении некоторого времени не выплачивал бывшей семье с двумя детьми алименты, и сумма накопилась внушительная — почти 600 тысяч рублей. Поле обращения женщины судебные приставы разыскали мужчину и заставили его выплатить всю сумму, ограничив в праве управления автомобилем, сообщили в пресс-службе Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Челябинской области.

Приставы выяснили, что мужчина прописан в квартире своих родителей, но застать там его не удавалось, а родственники тщательно скрывали местонахождение сына. Затем приставы узнали адрес его новой подружки, но и там застать его не удавалось. Коркинца объявили в розыск.

Накануне новогодних праздников встреча должника и приставов состоялась в квартире его сожительницы. Мужчина рассказал, что неофициально работает водителем в Москве. О долге он знал и пообещал погасить. Для того чтобы ускорить процесс, пристав при нем вынес постановление об ограничении в праве управления машиной.

«Уже через пару дней в отделение обратилась взыскатель с заявлениями о погашении бывшим супругом задолженности в полном объеме и отзыве исполнительного документа. Исполнительное производство прекращено, меры принудительного исполнения отменены», — уточнили в ведомстве.

В случае если ситуация повторится, женщина сможет вновь подать исполнительный документ для взыскания долга.