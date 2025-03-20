В Челябинской области активно идет подготовка к полевому сезону

С учетом погоды техника может выйти в поле уже в середине апреля

Южноуральские аграрии активизировали подготовку к полевому сезону, завершается приготовление семян, оснащение тракторов и другой техники, закупка горючего. Первые полевые работы, с учетом погодных условий, могут начаться уже в середине апреля, сообщает пресс-служба Минсельхоза Челябинской области.

«В прошлом году нашим аграриям удалось заготовить полностью необходимый объем семян зерновых культур и картофеля. Приобретают семена в основном гибридов сельскохозяйственных культур, которые в силу климатических особенностей трудно вырастить на Южном Урале. Семена проходят проверку на посевные качества, чтобы заменить некачественные партии и обновить сорта», — поясняет министр сельского хозяйства региона Алексей Кобылин.

Что касается техники, готовность тракторов составляет 83%, другой техники — от 73 до 86%. Также агропредприятия активно закупают материальные ресурсы: удобрения, средства защиты растений, горюче-смазочные материалы.

Напомним, перед селянами стоит цель обеспечить получение к 2030 году урожая зерна в объеме 2,4 миллиона тонн. По словам министра, цель хотя и амбициозная, но вполне достижимая.

«В прошлом году аграрии области вырастили 2 миллиона 263 тысячи тонн зерна — это лучший результат за последние 7 лет. Три года подряд урожай составлял более 2 миллионов тонн зерна, а такого не было за всю историю области. Помимо наличия влаги, на результат повлияло улучшение культуры земледелия, применение более урожайных сортов зерновых и зернобобовых культур», — отметил Алексей Кобылин.

При этом он отметил, что сегодня вносится недостаточно минеральных удобрений.

«Аграриям поставлена задача обратить на это больше внимания. Есть новые программы по улучшению плодородия почвы, в которых регион планирует принять участие», — подчеркнул министр.

На результат в растениеводстве влияет и оказываемая областным бюджетом поддержка технического переоснащения хозяйств, строительство новых семенных заводов на территории региона, создание новых складских помещений.

«Таким образом, область сохраняет все направления господдержки полеводства, чтобы обеспечить получение к 2030 году урожая зерна в объеме 2,4 миллиона тонн», — добавил он.