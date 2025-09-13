В Челябинской области активно голосуют жители старше 90 лет

Одни голосуют дома, а другие решают прийти на избирательный участок

В Челябинской области на выборах депутатов Заксобрания Челябинской области активно голосуют жители старше 90 лет. Одни из них голосуют дома, а другие решают прийти на избирательный участок, сообщает пресс-служба Избирательной комиссии Челябинской области.

Для долгожителей Южного Урала выборы — это особое событие. За их плечами — целая жизнь, полная труда на благо региона, и огромная мудрость. И они не остаются в стороне.

Так, 100-летний ветеран Александр Павлович Щапин проголосовал на выборах, поскольку убежден, что это важно для каждого южноуральца:

«Я голосую, потому что мне не всё равно. Я прошёл войну, поднимал страну из руин и хочу, чтобы мой голос помог сделать жизнь наших детей достойной. Хочу, чтобы они жили в сильном и процветающем регионе», — сказал Александр Щапин.

На дому проголосовала 94-летняя Манавара Шайхетдиновна Батршина из Аминево, труженица тыла, вдова участника Великой Отечественной войны. Она считает, что выборы — это возможность проявить гражданскую позицию.