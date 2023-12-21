В Челябинской области активизировались гонконгский грипп и ковид

Взрослые болеют чаще, дети — реже

В Челябинской области отмечается сезонный рост заболеваемости ОРВИ и гриппом среди взрослого населения, сообщили сегодня, 21 декабря, в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора. Причем в структуре возбудителей нарастает влияние вирусов гриппа H2N2 (так называемый гонконгский грипп) и SARS-CoV-2 (коронавирусная инфекция).

Взрослое население Южного Урала стало болеть респираторными инфекциями почти на 5% чаще, а среди детей заболеваемость, наоборот, снизилась. Эксперты Роспотребнадзора объясняют это тем, что в период аномальных морозов школьники сидели по домом и мало общались друг с другом.

Для профилактики ОРВИ санитарные врачи рекомендуют чаще мыть руки, регулярно делать влажную уборку в помещениях и проветривать комнаты, носить защитные маски в местах скопления людей, а также избегать контактов с теми, у кого есть признаки болезни: насморк, кашель и чихание.