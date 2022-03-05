В Челябинской области активизировалась деструктивная секта с Украины

РПЦ призывает прихожан храмов, педагогов, сотрудников органов власти не поддерживать опасный культ

В Челябинской области активизировались адепты украинской секты «Школа единого принципа» (ШЕП). Миссионерский отдел Челябинской епархии призывает верующих людей, а также все государственные организации пресекать попытки сектантов проповедовать свои идеи.

«Школа единого принципа» была создана на Украине «духовидицей» Ольгой Асауляк и привлекает адептов обещанием «духовного роста». Секта широко использует индуистские и буддийские тексты, оккультное наследие Блаватской и Рерихов, что, по мнению экспертов, свидетельствует о психопатологической и демонической подоплеке культа.

«Членам психокульта вменяется в обязанность быть прихожанами православных храмов, но категорически запрещается на исповеди раскрывать свою принадлежность к культу. Православные храмы членами психокульта используются преимущественно как „места силы“ с высокой духовной энергетикой», — замечают в епархии.

Сразу после начала военной спецоперации на Украине на официальном сайте ШЕП появилось обращение к гражданам России с призывом «выходить на улицы» и требовать прекращения боевых действий. Обращение было обильно снабжено псевдодокументальными фотоматериалами о разрушении украинских городов и страданиях мирного населения. Также адепты культа пытаются проникнуть в образовательные учреждения, в органы исполнительной власти.

«Это позволяет рассматривать „Школу единого принципа“ как еще один инструмент психоментальной войны, ведущейся Западом против нашей страны», — полагают в епархии.

Миссионерский отдел призывает прихожан храмов, педагогов, сотрудников органов власти проявлять бдительность и не поддерживать деятельность опасного культа.