В Челябинской области 94% домов подключены к теплу

Отопление есть в 95% социальных объектов

В Челябинской области, по данным на утро 24 сентября, 95% социальных учреждений и 94% жилого фонда подключены к теплу. В работу запущены 92% котельных, сообщили в региональном Минстрое.

«На сегодняшний день все муниципалитеты подписали документы о старте отопительного сезона. Ведется плановое подключение. Включение систем отопления потребителей осуществляется поэтапно по графику теплоснабжающей организации», — прокомментировали в пресс-службе министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области.

Жилищный фонд Челябинска подключен к теплу на 92,68%, сообщили в пресс-службе мэрии.



Напомним, в территориях, где наблюдается задержка по установленным срокам в связи со строительством новых котельных и сетей, подачу тепла будут осуществлять по старой схеме. Так, например, произошло в Юрюзани, где из-за подрядчика котельную не успели сдать в срок.

На случай внештатных ситуаций в резерве есть четыре передвижные котельные, четыре передвижные электростанции, десять комплектных трансформаторных подстанций и прочее.

Напомним, губернатор Алексей Текслер поставил задачу главам муниципалитетов «форсировать» подачу тепла южноуральцам и не дожидаться заморозков.