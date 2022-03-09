В Челябинской области 93-летней жительнице помогут отремонтировать дом

На призыв сельской газеты откликнулись местные власти

В Челябинской области 93-летняя пенсионерка из маленького поселка Крупское стала известной благодаря публикации местной газеты «Всходы». Теперь бабушке сделают ремонт дома. На днях сельское издание написало о жилищных проблемах пенсионерки. Власти Нагайбакского района откликнулись на публикацию и нашли решение: ремонт в доме начнут с наступлением теплых дней.

О доме Сагиры Сингизовой из поселка Крупское районная газета «Всходы» написала к начале марта. 93-летняя пенсионерка живет в стареньком доме, который «трещит по швам». Здесь прохладно, трещины в стенах.

По данным районной газеты, помощь ей невозможно было оказать, поскольку сам дом официальной ей не принадлежит. Газета призвала неравнодушных земляков помочь престарелой женщине.

После публикации в дом к бабушке приехал глава района Иван Сурменев. Он расспросил ее о проблемах.

«По итогам поездки было решено совместно с депутатским корпусом, спонсорами помочь пенсионерке в ремонте дома из внебюджетных средств. Ремонтные работы будут произведены с наступлением тепла», — прокомментировал Иван Сурменев для ИА «Первое областное».

Он также пояснил, что ранее эта бабушка обращалась в районную администрацию, попросив провести воду. Силами Фершампенуазского ЖКХ ей была проведена в дом вода.