В Челябинской области с начала действия нового налогового режима «Налог на профессиональный доход» в качестве самозанятых граждан зарегистрировались почти 90 тысяч жителей, сообщает пресс-служба Бориса Титова.
В региональный бюджет за 2021 год по налогу на профессиональный доход поступило 192,3 млн рублей. Напомним, что за 2020 год в областной бюджет поступило всего 16,5 млн рублей.
Стать самозанятыми могут физические лица, которые оказывают услуги или продают товары без наемных работников и зарабатывают на этом до 2,4 млн рублей в год. Новый режим предусматривает две налоговые ставки: 4% — при оказании услуг и продаже товаров физическим лицам и 6% — юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям.
«Не нужно забывать о всяческой поддержке индивидуальных предпринимателей и малых предприятий, особенно в нынешних сложных экономических условиях. Ведь эта часть бизнеса, в отличие от самозанятых, создает рабочие места и несет социальную нагрузку. У нас в регионе малому предпринимательству оказывается всемерная поддержка, но кардинальные шаги по улучшению положения МСП нужно делать на федеральном уровне. Наша общая цель — довести долю МСП в экономике страны до 40% к 2030 году», — рассказал уполномоченный по защите прав предпринимателей в Челябинской области Александр Гончаров.
Отметим, что для регистрации в качестве самозанятого достаточно воспользоваться бесплатным мобильным приложением «Мой налог», которое формирует чеки для клиентов и отправляет информацию о продажах в налоговый орган.
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