В Челябинской области 87 частных клиник согласились работать по полисам ОМС

Это больше, чем в предыдущие годы

В 2022 году на Южном Урале по полисам ОМС будут работать 206 медицинских организаций. Чуть менее половины из них — это частные клиники. Об этом во вторник, 18 января, сообщает пресс-служба Территориального фонда обязательного медицинского страхования (ТФОМС) Челябинской области.

Оказывать медицинскую помощь по полису ОМС будут 206 медицинских организаций, в прошлом, 2021 году их было 197. Наибольшую долю из них составляют государственные учреждения — 107 организаций, 1 муниципальное учреждение, 11 организаций федерального подчинения и 87 частных медицинских центров.

Количество частных медицинских центров, желающих работать в сфере ОМС, растет каждый год. Так, в 2019 году их было 63, в 2020-м — 77, в 2021-м — 81, в 2022 году — 87 клиник.

«В последние годы мы активно развиваем частно-государственное партнерство. Сегодня в реестре медицинских организаций 40% приходится на частные медицинские организации. В рамках ОМС они осуществляют проведение компьютерной и магнитно-резонансной томографии, лабораторную диагностику, помощь по акушерству и гинекологии (ЭКО), офтальмологии, травматологии и ортопедии, сосудистой хирургии, гемодиализу, стоматологические услуги и другие востребованные виды медицинской помощи», — говорит директор ТФОМС Челябинской области Агата Ткачева.

Рост числа государственных учреждений, которые включены в систему ОМС, связан с массовой реорганизацией.

Реестр медицинских организаций, работающих по полисам ОМС, опубликован на сайте ТФОМС Челябинской области.