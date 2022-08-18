В Челябинской области 830 тысяч пенсионеров получили выплаты ко Дню пожилого человека

Пособие составило 700 рублей

В Челябинской области 827 тысячам пенсионеров перечислили выплаты ко Дню пожилого человека в общем на сумму 579 миллионов рублей. Работа в этом направлении продолжится до 1 октября, сообщили в пресс-службе регионального министерства социальных отношений.

Выплата в 700 рублей ко Дню пожилого человека стала в области постоянной с 2019 года. В этом году деньги поступят на счет более 850 тысяч южноуральцев — тех, кому до 1 октября 2022 года исполнится 55 лет (для женщин) и 60 лет (для мужчин), и тех, кто получает пенсию, независимо от ее вида.

Для оформления выплаты специально никуда обращаться не нужно, отметили в Минсоце. Получить деньги можно будет так же, как и пенсию: либо прийти на почту, либо получить зачисление на счет.