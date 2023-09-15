В Челябинской области 815 тысяч пенсионеров получат выплату ко Дню пожилого человека

Писать заявление на получение денег не нужно — выплата назначается проактивно

Все пенсионеры Челябинской области получат единовременную выплату ко Дню пожилого человека. По решению губернатора Алексея Текслера выплата стала ежегодной с 2019 года. Сейчас ее размер составляет 700 рублей, сообщает пресс-служба регионального Минсоца.

«В этом году денежные средства направлены 815 239 пенсионерам. Большинство южноуральцев уже получили праздничную выплату. Тем жителям региона, которые выйдут на заслуженный отдых в августе и сентябре, выплаты будут произведены после 1 октября», — говорят в ведомстве.

Выплата положена тем, кто на 1 октября 2023 года достигнет возраста 55 лет (женщины) и 60 лет (мужчины), а также уже получает пенсию независимо от ее вида.

Выплата назначается в проактивном режиме, писать заявление на получение денег не нужно. Выплата придет вместе с пенсией: по почте или на банковский счет.