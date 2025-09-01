В Челябинской области 80% школьников учатся в первую смену

И лишь каждый пятый грызет гранит науки во вторую

Большинство школьников Челябинской области — примерно 80% — будут в этом году учиться в первую смену. Об этом на пресс-конференции заявил министр образования региона Виталий Литке.

Лишь каждый пятый ученик на Южном Урале отправляется в школу во вторую смену. Вторая смена еще сохраняется в городах, где население живет плотно и школы заполнены под завязку. При этом в селах, в маленьких городах есть учебные заведения, где второй смены нет вообще.

По закону школа обязана предоставить возможность учиться в первую смену учащимся 1, 5, 9, и 11-х классов. Малышам при таком графике обучения легче адаптироваться к новой жизни, а старшеклассникам — осваивать большой объем знаний и готовиться к экзаменам. В первую смену также учатся дети с ограниченными возможностями здоровья.

Обучение в первой половине дня считается более благоприятным для усвоения материала, так как активность мозга в это время повышена.