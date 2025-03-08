В Челябинской области 8 марта выдастся снежным

Местами возможны оттепели

Сегодня, 8 марта, циклон принесет в Челябинскую область снег. На западе синоптики прогнозируют снегопад, но температура там поднимется до плюсовых значений. На остальной территории — небольшой минус. Рассказываем подробнее со ссылкой на областной Гидрометеоцентр и популярные погодные сервисы.

В Челябинске градусники покажут от −3 до −5°C. Пройдет небольшой снег. Ветер восточной четверти, около 3 метров в секунду.

Столбики термометров в Магнитогорске и Карталах поднимутся до −4°C. Небольшой снег. Ветер северо-восточный, около 3 метров в секунду.

Температура в Миассе и Озерске достигнет −6°C. На протяжении всего дня небольшой снег. Ветер северо-восточного направления, слабый.

В Златоусте пройдут умеренные осадки. Синоптики обещают до −5°C. Ветер юго-восточный, до 3 метров в секунду.

Около 0°C ожидается в Аше. Снегопад. Ветер северного направления, до 4 метров в секунду.

В Трехгорном интенсивность осадков будет варьироваться в течение дня. Градусники покажут до −2°C. Ветер северо-западный, слабый.

В целом температура в регионе установится в пределах от +2 до −6°C. Облачно с прояснениями, небольшой мокрый снег. Утром возможны туман и изморозь. На дорогах гололед. Ветер восточной четверти, от 3 до 8 метров в секунду.