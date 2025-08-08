В Челябинской области 8 августа выбрали для свадьбы 460 пар

Жители Южного Урала продолжают выбирать красивые даты для заключения брака

Красивую дату для свадьбы — 08.08.2025 — выбрали 460 пар из Челябинской области. Об этом сообщили в региональном Государственном комитете по делам ЗАГС.

В таких значимых событиях, как заключение брака, люди склонны придавать значение каждой мелочи. Поэтому дату для свадьбы выбирают особенно тщательно.

«Две восьмерки — две вечности, сплетенные в одну судьбу, два символа бесконечности, как два обещания, данных на всю жизнь», — описали значение цифр в госкомитете.

Популярностью у женихов и невест пользуются даты, похожие на зеркальные. Так, 25.07.2025 в Челябинской области сыграли свадьбы более 500 пар.