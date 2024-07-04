В Челябинской области 775 многодетных матерей досрочно вышли на пенсию

Рассказываем, в каком возрасте это возможно

С 2024 года 775 многодетных матерей смогли досрочно выйти на пенсию, сообщает пресс-служба Отделения СФР по Челябинской области.

Возраст выхода на заслуженный отдых зависит от количества детей.

Например, женщины с тремя детьми смогут уйти на пенсию в 57 лет, с начала года этим правом воспользовались 609 женщин.

Матери четырех детей имеют право на пенсию в 56 лет, с начала года пенсию оформили 103 таких женщины.

А матери пяти и более детей могут выйти на пенсию в 50 лет. Так и сделали 63 женщины.

«Усыновленные дети также учитываются. При этом необходимо, чтобы ребенок был усыновлен до возраста восьми лет. Если родители воспитывают детей от разных браков, досрочная пенсия мамы возможна только в случае их официального усыновления», — говорит исполняющий обязанности управляющего Отделением СФР по Челябинской области Владимир Шаронов.

Досрочная пенсия не положена матерям, которые лишены родительских прав на одного из детей, а также на детей, в отношении которых отменено усыновление.

Для досрочного выхода на пенсию многодетным женщинам в 2024 году необходимо иметь 15 лет страхового стажа и приобрести 28,2 индивидуальных пенсионных коэффициента.