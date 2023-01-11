В Челябинской области 77 педагогов получат по миллиону рублей за переезд на село

Стартовал прием заявок на участие в программе «Земский учитель»

В Челябинской области стартовал прием заявок на участие в программе «Земский учитель». Ожидается, что в 2023 году в сельские школы будут трудоустроены 77 педагогов. Об этом в среду, 11 января, сообщает пресс-служба Минобра Челябинской области.

«В 2022 году в Челябинской области в результате конкурсного отбора к работе приступили 43 земских учителя. Наибольшее число заявок было принято на вакансии учителей русского языка, английского языка и математики. Примечательно, что трудоустройством в нашем регионе интересовались не только жители Челябинской, но и Ленинградской, Саратовской областей, соседних республик Башкортостан и Казахстан»,

— замечают в пресс-службе.

Участниками конкурсного отбора могут стать педагоги, имеющие среднее профессиональное или высшее образование. Для этого им необходимо зарегистрироваться на официальном интернет-портале программы, подготовить заявку и пакет документов, а потом направить их региональному оператору программы в Челябинской области — в Челябинский институт развития образования. Заявку можно доставить лично или направить по почте до 15 апреля 2023 года.

Все педагоги, трудоустроенные на село по программе «Земский учитель» в 2023 году, получат единовременную компенсационную выплату в размере одного миллиона рублей.

Напомним, программа «Земский учитель» реализуется по инициативе президента РФ Владимира Путина. Программа предполагает поддержку учителей, которые выходят на работу в сельские школы, а также в школы рабочих поселков, поселков городского типа и городов с населением до 50 тыс. человек. После получения денег педагог обязан проработать в школе не менее пяти лет.