«В 2022 году в Челябинской области в результате конкурсного отбора к работе приступили 43 земских учителя. Наибольшее число заявок было принято на вакансии учителей русского языка, английского языка и математики. Примечательно, что трудоустройством в нашем регионе интересовались не только жители Челябинской, но и Ленинградской, Саратовской областей, соседних республик Башкортостан и Казахстан», — замечают в пресс-службе.
Участниками конкурсного отбора могут стать педагоги, имеющие среднее профессиональное или высшее образование. Для этого им необходимо зарегистрироваться на официальном интернет-портале программы, подготовить заявку и пакет документов, а потом направить их региональному оператору программы в Челябинской области — в Челябинский институт развития образования. Заявку можно доставить лично или направить по почте до 15 апреля 2023 года.
Все педагоги, трудоустроенные на село по программе «Земский учитель» в 2023 году, получат единовременную компенсационную выплату в размере одного миллиона рублей.
Напомним, программа «Земский учитель» реализуется по инициативе президента РФ Владимира Путина. Программа предполагает поддержку учителей, которые выходят на работу в сельские школы, а также в школы рабочих поселков, поселков городского типа и городов с населением до 50 тыс. человек. После получения денег педагог обязан проработать в школе не менее пяти лет.
Со своей стороны школы, участвующие в программе, должны обеспечить педагогу учебную нагрузку не менее 18 часов в неделю.
Между тем в Челябинске в конце января пройдет большой образовательный форум для педагогов дополнительного образования, которые работают с детьми в сфере искусства. Преподаватели смогут бесплатно посетить мастер-классы федеральных экспертов.
Также ранее стало известно, что пять школ из Челябинской области вошли в топ-200 лучших учебных заведений страны.