Накануне в Аргаяшском районе 77-летняя челябинка вышла в сторону дачи в СНТ «Электровозник», но не добралась до участка и не вернулась домой. Добровольцы, полицейские, спасатели и кинологи работают на месте. Об этом во вторник, 12 июля, сообщили в пресс-центре поисково-спасательной службы Челябинской области.
О случившемся сообщил сын пожилой женщины и добавил, что она периодически теряет память.
«Обследование улиц, хозпостроек, зданий садоводческого товарищества, а также прилегающей территории леса результата не дал. Не помог определить направление движения пропавшей и опрос многочисленных дачников. Поиск продолжается», — пояснили в пресс-центре ПСС Челябинской области.
Кроме того, утром 12 июля возобновили поиски 63-летнего жителя поселка Курейное в Красноармейском районе. В понедельник,11 июля, днем он вышел в ближайший лес за грибами.
«Как пояснили родственники пропавшего, мужчина после перенесенного инсульта передвигается медленно, речь затруднена, далеко никогда не заходил и в этот раз не взял с собой телефон», — рассказали спасатели.
Поисками мужчины занимаются спасатели, родственники, добровольцы и местные жители. В настоящее время его местонахождение неизвестно.