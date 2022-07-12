В Челябинской области 77‑летняя женщина пропала по пути на дачу

Поиски пенсионерки ведут в Аргаяшском районе

Накануне в Аргаяшском районе 77-летняя челябинка вышла в сторону дачи в СНТ «Электровозник», но не добралась до участка и не вернулась домой. Добровольцы, полицейские, спасатели и кинологи работают на месте. Об этом во вторник, 12 июля, сообщили в пресс-центре поисково-спасательной службы Челябинской области.

О случившемся сообщил сын пожилой женщины и добавил, что она периодически теряет память.

«Обследование улиц, хозпостроек, зданий садоводческого товарищества, а также прилегающей территории леса результата не дал. Не помог определить направление движения пропавшей и опрос многочисленных дачников. Поиск продолжается», — пояснили в пресс-центре ПСС Челябинской области.

Кроме того, утром 12 июля возобновили поиски 63-летнего жителя поселка Курейное в Красноармейском районе. В понедельник,11 июля, днем он вышел в ближайший лес за грибами.

«Как пояснили родственники пропавшего, мужчина после перенесенного инсульта передвигается медленно, речь затруднена, далеко никогда не заходил и в этот раз не взял с собой телефон», — рассказали спасатели.

Поисками мужчины занимаются спасатели, родственники, добровольцы и местные жители. В настоящее время его местонахождение неизвестно.