По состоянию на 15 сентября в Челябинской области запущено отопление в 7% жилого фонда и почти 12% социальных учреждений, сообщили в пресс-службе регионального Минстроя.
Распоряжения о начале отопительного сезона выпущены в 16 муниципалитетах. В настоящее время поэтапно включают отопление в 13 из них: Верхнем Уфалее, Кыштыме, Миассе, Озерске, Снежинске, Трехгорном, Усть-Катаве, Аргаяшском, Кунашакском, Кусинском, Пластовском, Саткинском и Сосновском районах. В основном речь пока идет о социальных учреждениях.
«Учитывая температурный режим, губернатор Алексей Текслер на аппаратном совещании поручил организовать подключение к отоплению социально значимых объектов на территории Челябинской области», — пояснили в Минстрое.
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