В Челябинской области 7 октября будет −8 °C ночью и +17 °C днем

Ветер стихнет

В Челябинской области во вторник, 7 октября, сохранится почти 30-градусный контраст ночных и дневных температур из-за влияния антициклона. Ветер совсем стихнет, дождя не будет, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске предстоящей ночью похолодает до нуля градусов, днем — 13—15 градусов тепла. Преимущественно солнечно. Утром возможен туман. Ветер слабый.

В низинах Челябинской области в ночь на вторник подморозит до −8 градусов, на остальной территории синоптики обещают от −3 до +2 градусов. Днем воздух прогреется до +12…+17 градусов. Погода ожидается безветренной и также преимущественно солнечной. Местами утром туманы и изморозь.