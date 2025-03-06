В Челябинской области 7 марта будет до −23 °C ночью и до +1 °C днем

В отдельных районах пройдет мокрый снег

В пятницу, 7 марта, погода в разных частях Челябинской области будет разнообразной: где-то ожидается весеннее тепло, а где-то синоптики обещают до −8°C. Как рассказали в областном Гидрометеоцентре, в предстоящие сутки погоду в регионе будет определять седловина.

«Южный Урал окажется между двумя центрами низкого давления, при этом на севере и юге располагаются области высокого давления. В метеорологии такое расположение барических образований называется седловина. При такой синоптической ситуации температура, погодные явления и ветер в разных районах области разнообразны и переменчивы»,— объяснили синоптики.

В Челябинске ночная температура составит около −18°C, днем ожидается от −2 до 0°C. Облачно с прояснениями, вероятен слабый снег. Ветер неустойчивый, от 2 до 7 метров в секунду.

В Челябинской области столбики термометров предстоящей ночью установятся в пределах от −13 до −18°C, при прояснении опустятся до −23°C, на крайнем западе — около −9°C. Днем градусники покажут от −4 до +1°C, в низинах — до −8°C. Облачно с прояснениями, местами пройдет небольшой снег, временами мокрый. В отдельных районах сохранятся гололед и изморозь. Утром локально туман. Ветер неустойчивый, от 2 до 7 метров в секунду.