В Челябинской области 7 человек погибли на железной дороге с начала 2025 года

Еще 6 южноуральцев получили травмы

В Челябинской области с начала 2025 года на железной дороге от удара током или наезда состава пострадали 13 человек, семеро впоследствии скончались. Среди погибших — двое подростков, которые пренебрегли мерами личной безопасности, сообщили в пресс-службе Южно-Уральской железной дороги.

Один из несчастных случаев с участием несовершеннолетнего произошел 18 августа. Подросток забрался на крышу одного из вагонов стоящего электропоезда. Когда состав тронулся, парень получил смертельный удар током.

«Расследования транспортных происшествий показывают, что основные причины трагедий — нарушение правил личной безопасности, переход железнодорожных путей в неустановленных местах»,— отметили в ЮУЖД.

Всего за восемь месяцев 2025 года на Южно-Уральской железной дороге пострадали 34 человека, 24 из них погибли. Несчастные случаи произошли в Челябинской, Курганской, Оренбургской и Северо-Казахстанской областях. В прошлом году за аналогичный период пострадали 24 человека, 19 из них погибли. В Челябинской области за восемь месяцев 2024 года травмы на путях получили девять человек, семь из которых скончались.