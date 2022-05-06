В Челябинской области 67 школьников стали победителями и призерами всероссийской олимпиады

Они смогут поступить в любой вуз страны без экзаменов

Учащиеся Челябинской области достойно представили Южный Урал на Всероссийской олимпиаде школьников. В этом году в заключительный этап состязаний по 24 общеобразовательным предметам от региона прошли 115 детей, из которых девять человек одержали победу в заданиях по физкультуре, биологии, математике, информатике и экономике, еще 58 — вошли в число призеров.



«Команда Челябинской области выступила достойно и показала высокий результат. Из 115 участников почти 60% вошли в число победителей и призеров. Выражаю благодарность всем ребятам, представлявшим нашу область на всероссийском уровне, а также их педагогам, наставникам и родителям за подготовку, поддержку и веру в детей», — рассказала первый заместитель министра образования и науки Челябинской области Елена Коузова.

Всероссийская олимпиада школьников включает четыре этапа: школьный, муниципальный, региональный и заключительный. Состязания по каждому предмету проводятся отдельно.

Обладатели дипломов заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников смогут поступить в любой вуз страны без экзаменов по направлениям, соответствующим профилю олимпиады.