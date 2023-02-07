В Челябинской области 60 семей получат бесплатное электричество

Призы разыграли среди самых дисциплинированных плательщиков

Компания «Уралэнергосбыт» разыграла среди жителей Челябинской области 60 сертификатов на получение бесплатной электроэнергии. В праздничных акциях участвовали клиенты, оплатившие все начисления до 31 декабря 2022 года, сообщили в пресс-службе поставщика.

Розыгрыш проходил на сайте ОТВ и в программе «Наше утро». Победителей определили в рамках двух новогодних акций.

В акции «Год бесплатного электричества» приняли участие 80 170 лицевых счетов. Это клиенты «Уралэнергосбыта» и «УСТЭК-Челябинск», оплатившие все прошлогодние начисления (включая декабрьские) за свет, отопление и горячую воду до нового года. Среди них были разыграны три ноутбука и 30 сертификатов на бесплатную электроэнергию номиналом 4 тыс. рублей.

Акция «В Новый год без хлопот» распространялась на южноуральцев, оплативших все начисления 2022 года за электричество. Это условие выполнили 336 021 человек. Среди них также разыграли 30 сертификатов на бесплатную электроэнергию номиналом 4 тыс. рублей. Победителями стали жители Троицка, Копейска, Южноуральска, Златоуста, Челябинска, Катав-Ивановска, Усть-Катава, Озерска, Миасса, Карталов, а также сел и поселков Долгодеревенское, Шумово, Бердяуш, Кропачево, Катенино, Пашнино-1, Черноборский, Бускульский, Кунашак, Смородинка, Вязовая, Калиновский, Худяково, Синий Бор.

Сотрудники «Уралэнергосбыта» свяжутся со всеми победителями. Вручение подарков состоится 17 февраля.