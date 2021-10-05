В Челябинской области 6 октября проведут проверку системы экстренного оповещения

Над городом прозвучат электросирены и громкоговорители

Завтра, 6 октября, в период с 10:00 до 14:00 в Челябинской области проведут плановую проверку региональной системы экстренного оповещения. Над городом прозвучат электросирены и громкоговорители, в том числе локальные сирены потенциально опасных объектов. Об этом 4 октября сообщили в пресс-службе правительства региона.



Кроме того, с 10:43 до 10:44 в эфире телеканалов появится заставка с информационным текстом — это тестовый сигнал оповещения и экстренного информирования. В это же время в течение двух минут через домофонную сеть компании «Интерсвязь» запустят проверочное речевое сообщение.

Единый сигнал «Внимание всем!» оповещает население в случае угрозы возникновения чрезвычайной ситуации, крупномасштабной аварии, катастрофы или стихийного бедствия. Этот сигнал подается электрическими сиренами и громкоговорителями, которые установлены на крышах зданий, а также на территории предприятий, расположенных в городах и районах области.

Два раза в год проводят плановые проверки, чтобы удостовериться в исправности систем оповещения.



Услышав звуки электросирены, нужно немедленно включить радиоприемник (FM вещание радио «Россия») или телевизор (цифровое вещание радио «Россия», телеканал «Россия-24», телеканал ОТВ) и прослушать информационное сообщение.

Сообщения передаются в течение минуты. Там, где электросирен нет или они слабо прослушиваются, предупреждением станут производственные гудки и сигналы транспортных средств.



Тех, кто находится на улице, в транспорте и других общественных местах, оповещают сотрудники полиции, пожарной охраны и других служб, имеющих передвижные громкоговорящие установки.

Система оповещения гражданской обороны области постоянно находится в рабочем состоянии, круглосуточно по ней проходит оперативная информация и контрольные сигналы.

