В Челябинской области 6 марта включат для проверки сирены и громкоговорители

Населению не нужно принимать никаких мер

В Челябинской области 6 марта проведут ежегодную проверку готовности систем оповещения. В этот день в городах и селах региона включат сирены и громкоговорители. Министерство общественной безопасности региона просит население сохранять спокойствие.

Контроль готовности систем оповещения — ежегодная часть работы. В министерстве общественной безопасности региона просят принять информацию о включении электросирен и громкоговорителей к сведению и не принимать никаких действий.

Также с началом весны усиливаются рейды сотрудников МЧС по водоемам региона, с любителями зимней рыбалки проведут беседы об опасности пребывания на льду. Накануне в региональном отделе Федерального агентства по рыболовству рассказали, какую в этом году таят в себе опасность южноуральские водоемы.