В Челябинской области 6 марта прозвучат сирены и громкоговорители

На экранах телевизоров прервется показ программ

В среду, 6 марта, в Челябинской области проверят работу систем оповещения. В этом задействуют громкоговорители, сирены, телевидение, радио и домофоны «Интерсвязи», а также push-сообщения, предупредили в пресс-службе министерства общественной безопасности региона.



Проверка начнется в 10:43. В это время вещание радио «Россия», «Вести FM», «Маяк» и телеканалов «Первый канал», «Россия-1», «Матч ТВ», НТВ, «Пятый канал», «Россия-К», «Россия-24», «Карусель», ОТР, «ТВ Центр» прервется на передачу в эфир тестового сигнала оповещения и/или экстренного информирования. На радио прозвучит соответствующее сообщение (FM-вещание радио «Россия»), а по телевидению покажут заставку.

Проверка речевого сообщения домофонной сети «Интерсвязи» пройдет с 10:43 до 10:45.

С 10:43 пользователям мобильного приложения «МЧС России» начнут приходить push-уведомления о проведении проверки систем оповещения населения региона.

В регионе также прозвучат электросирены и громкоговорители.

Жителей населенных пунктов, где нет радио или телевидения, будут оповещать сотрудники ГИБДД, РОВД, подразделений ФПС, объектов производственной и социальной сферы, предприятий связи через громкоговорители. Информацию также передадут по местным каналам телерадиовещания.

Проверка систем оповещения плановая, жителям Челябинской области не нужно беспокоиться и принимать каких-либо мер.