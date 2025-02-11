В Челябинской области 6,7 тысячи человек попали в реестр контролируемых лиц

Им нельзя заключать брак, покупать машины и переезжать

В Челябинской области 6700 человек оказались в реестре контролируемых лиц. Сведения о них размещены на официальном сайте МВД России, каждый может проверить наличие или отсутствие в нем сведений о гражданах.

Как сообщили в региональном ГУ МВД, этот список составлен из мигрантов, незаконно находящихся в стране. Всего по России в реестр попали почти 446 тысяч человек. Данные обновляются каждые 4 часа.

Работодатели, физические лица, органы власти и сотрудники госучреждений смогут проверять на портале информацию об иностранцах. Включенным в реестр людям нельзя изменять место жительства без разрешения органа внутренних дел, выезжать за пределы территории области, покупать и регистрировать дома и машины, заключать брак или регистрироваться в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя.

Также информацию об иностранцах можно проверить на Едином портале государственных и муниципальных услуг.