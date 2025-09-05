В Челябинской области 5 сентября будет облачно с дождем и грозами

Днем сохранится теплая погода

5 сентября в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснениями. Местами пройдут небольшие дожди, а днем возможны грозы, сообщает Челябинский ЦГМС. Ветер восточный, умеренный.

Температура воздуха ночью составит +14…+19°, при прояснении возможны значения до +11°. Днем температура поднимется до +20…+25°, на юге области ожидается до +29°.

В Челябинске также прогнозируется облачная погода с прояснениями и небольшой дождь. Ночью температура воздуха составит +14…+16°, а днем она поднимется до +20…+22°.

По данным синоптиков, до 14:00 5 сентября в регионе действуют неблагоприятные для рассеивания примесей метеоусловия. Для отдельных предприятий объявлено предупреждение о неблагоприятных метеоусловиях первой степени.