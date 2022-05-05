В Челябинской области сегодня, 5 мая, в рамках подготовки к единому государственному экзамену проведут региональную репетицию организации тестирования. В нем примут участие задействованные в проведении ЕГЭ учителя без участия детей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального министерства образования и науки.
«В Челябинской области продолжается активная подготовка к проведению основного периода государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в форме ЕГЭ. Во всех 85 пунктах проведения экзаменов (ППЭ), задействованных на ЕГЭ, пройдут региональные тренировочные мероприятия по технологии печати полного комплекта экзаменационных материалов в аудиториях ППЭ, технологии сканирования экзаменационных материалов и проведению ЕГЭ по географии и информатике и ИКТ в компьютерной форме», — рассказал директор регионального центра оценки качества и информатизации образования Андрей Барабас.
Челябинская область ежегодно проводит такие репетиции на региональном уровне, а также принимает участие в федеральных тренировках, организованных Рособрнадзором и Федеральным центром тестирования.
Так, в середине апреля на Южном Урале отработали технологию проведения экзаменов по литературе и информатике и ИКТ в компьютерной форме (КЕГЭ). Уже 17 мая состоятся заключительные пробные тестирования по обществознанию и английскому языку (в разделе «Говорение»).
Напомним, что в соответствии с утвержденным расписанием основной период ЕГЭ в 2022 году стартует 26 мая с экзаменов по географии, литературе и химии.
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