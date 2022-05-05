В Челябинской области 5 мая пройдет репетиция ЕГЭ без школьников

Тестирование пройдет в 85 пунктах проведения экзаменов

«В Челябинской области продолжается активная подготовка к проведению основного периода государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в форме ЕГЭ. Во всех 85 пунктах проведения экзаменов (ППЭ), задействованных на ЕГЭ, пройдут региональные тренировочные мероприятия по технологии печати полного комплекта экзаменационных материалов в аудиториях ППЭ, технологии сканирования экзаменационных материалов и проведению ЕГЭ по географии и информатике и ИКТ в компьютерной форме»,

— рассказал директор регионального центра оценки качества и информатизации образования Андрей Барабас.