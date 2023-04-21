В Челябинской области 44 человека получили награды за донорство стволовых клеток

Южноуральцы спасают чужие жизни, сдавая костный мозг

В Челябинске и Копейске вручили медали Федерального медико-биологического агентства донорам стволовых клеток, сообщили сегодня, 21 апреля, в пресс-службе регионального Минздрава. Ведомственные награды получили 11 человек, которые сдали свой костный мозг для спасения жизни совершенно незнакомых им людей. Всего в Челябинской области такие медали вручили 44 донорам.

Среди награжденных — копейчанин Тимур Абдрахманов. В декабре 2014 года ему позвонили и сказали, что его костный мозг нужен его генетическому близнецу. Молодой человек сразу же откликнулся и поехал в Москву на процедуру донации.

«Я особо даже не размышлял и сразу же согласился. Знаю, что пациентка — женщина чуть старше меня. Медаль я вообще не ожидал. Родственники очень обрадовались, когда узнали о награде, жена пришла со мной сегодня на вручение. Будущим донорам желаю сдавать кровь, ничего не бояться и вступать в регистр доноров стволовых клеток», — поделился мужчина.

Костный мозг человека является резервуаром гемопоэтических (кроветворных) стволовых клеток, из которых образуются все клетки крови: лейкоциты, эритроциты и тромбоциты. Необходимость в пересадке костного мозга возникает при лейкозе, лимфоме или наследственных заболеваниях крови.